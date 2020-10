Pilar Rubio, sobre Mainat: “Ahora soy muy respetuosa, quizás dentro de unos años cuando escriba mis memorias, ¿Quién sabe?”

Respecto a la primera vez que vio a su amor , esposo y padre de sus hijos, el futbolista del Real Madrid, Sergio Ramos , Pilar nos ha asegurado que fue para ella toda una sorpresa: “Fue una persona que me sorprendió gratamente y me gusto su sensibilidad” .

El secreto para lucir estupenda nada más dar a luz está claro para la presentadora: “Es una cuestión de constancia, yo no hago dietas, yo como bien”. Comer bien y el ejercicio parecen ser sus trucos mágicos. Pilar tiene claro que ella ya no va a intentar buscar la niña porque está feliz con sus cuatro hijos: “Yo no voy a intentar nada más, son cuatro niños y ya es suficiente, chocan entre ellos pero luego se quieren mucho”.