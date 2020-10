Anabel Pantoja se parte la cara por los suyos: el apoyo incondicional de la colaboradora de 'Sálvame'

Anabel Pantoja se echaba las manos a la cabeza escuchando a su primo, Kiko Rivera, hablando como nunca del conflicto con su madre: "Hablar así de un hijo no tiene perdón de Dios", se quejaba Kiko y es que Isabel le regañó en directo tras confesar en 'Sábado Deluxe' que está pasando por una mala racha a nivel emocional.

Y lo cierto es que Anabel sufre mucho con los conflictos familiares que viven en su casa, en especial, entre su tía y sus primos. Siempre ha sido el apoyo condicional de todos y cada uno de ellos y no duda en dar la cara en directo en 'Sálvame' por todos.

Los abandonos de plató de Anabel Pantoja

De hecho, en más de una ocasión ha abandonado el plató enfadada con sus compañeros. En esta ocasión, la culpa fue de Kiko Hernández: "No me gusta el recochineo con mi familia", se quejaba la colaboradora ya fuera de plató: "Yo te respeto como presentador, pero tú a mí no como nieta y sobrina".