La boda de Rocío Carrasco le costó la carrera profesional a Ortega Cano: "Tuvo que dejar de torear"

Rocío Jurado, una madre de la novia impecable: “Quería que su hija fuera perfecta”

Respecto al papel de su cuñada Rocío Jurado en una boda que no era de su agrado, Rosa Benito ha asegurado que ese día la cantante se comportó como una auténtica madre y señora: “ Rocío no quería que se casara , cuando mi sobrina le dice que se quería casar a mi cuñada se le cae el mundo… Con 18 años iba a cambiar su vida por completo, iba a ser madre… Ese día fue un día de nervios, de felicidad, una madre que fue una madre y que quería que fuera perfecta y le decía “no te pongas esas uñas”… Rocío siempre ha hecho lo que su hija ha querido… ”.

Rosa Benito le puso las uñas a la novia y dio el campanazo con su estilismo

Aunque no se ha comentado que la novia se puso unas lentillas azules para llevar algo azul el día del enlace y cumplir con la tradición, Rosa si ha hablado de las uñas, que no pasaron desapercibidas que lució Rocío Carrasco en su primer enlace. Unas uñas muy del estilo Rosalía que Rosa Benito ha confesado habérselas puesto: “Se las puse yo, ella fue moda” .

Además, ha bromeado con el estilismo de la novia afirmando: “Yo le decía de broma, el día de la boda no eras nada tú, te darían la nulidad sin tener que decir que ha pasado nada”. Pero Rocío Carrasco no fue la único adelantada en el tiempo al ponerse unas uñas larguísimas, Rosa Benito dio la campanada con su look y fue precursora de un diseño de David Delfín que no veríamos en las pasarelas hasta años después, concretamente en 2012.