Antes de hablar del mensaje que su hija Rosario Mohedano le había mandado públicamente a su prima Rocío Carrasco tras la emisión de la serie documental en la que habla del dolor que le ha producido su relación con Antonio David Flores, Rosa Benito ha dejado claro que ella no habla por boca de Amador Mohedano y que no es responsable de lo que diga “Tiene que tener la misma coherencia de hablar lo mismo por la mañana y que por la tarde… Esto me parece muy fuerte, esto a mí ya me puede… No soy responsable de las palabras que dice Amador Mohedano”. Y es que recordemos que por la mañana Amador le ofrecía a su sobrina Rocío Carrasco su casa y por la tarde aseguraba que “todas las películas de Óscar, no son verdad”.