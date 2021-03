Rocío Flores no piensa dar ninguna exclusiva, según Leticia Requejo

Mucho se está hablando de que Rocío Flores está siendo muy esquiva con los medios de comunicación, los periodistas le preguntan sobre cómo se encuentra tras ver la docuserie de su madre , y ella por ahora, no quiere contestar a nadie.

No estaría en sus planes

Leticia Requejo, reportera de 'Ya es mediodía', está ahora en Málaga y ha tenido la oportunidad de estar con la hija de Rocío Carrasco, y sobre los que dicen que está preparando una exclusiva y que, por eso, no quiere hablar con ningún periodista es incierto. "Hasta día de hoy eso no estaría en sus planes sentarse o hacer una exclusiva en una revista", ha asegurado la reportera, y ha añadido, "está tan mal que creo que no se lo plantea".