Rosa Benito: “Tal día como hoy se casó Rocío Carrasco”

Tras volver a escuchar las declaraciones de El Chori, Rosa Benito se ha mostrado molesta y sin entender la actitud que este hombre, que fue un gran amigo de la familia, tuvo al ver cómo supuestamente Rocío Carrasco era golpeada por su novio: “Un bofetón es un bofetón, yo le preguntaría al Chori, que yo con él he tenido muy buena relación… Yo no entiendo cómo ves a que le pega un bofetón a una niña de 18 y no le coges de la solapa y le dices “¿Tú qué haces chaval?”… No se lo cuenta a nadie en 25 años y ahora lo cuenta en un plató de televisión, me parece todo muy raro”.