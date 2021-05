Rosa Benito no descarta una reconciliación de los Mohedano y Rocío Carrasco: “Llega un día, te reúnes e igual no pasa tanto como pensábamos”

Tras escucha a Ortega Cano intervenir en directo en ‘Viva la vida’ para explicar los motivos que le separaron de Rocío Carrasco , Rosa Benito se ha mostrado muy optimista y no ve imposible que la familia vuelva a unirse como lo estaba cuando Rocío Jurado estaba viva: “Llega un día, te reúnes e igual no pasa tanto como pensábamos” .

Tras escuchar al torero José Ortega Cano, Rosa ha recordado el cariño que se procesaban Rocío y él y ha tenido claro que entre ellos ha faltado comunicación “Aquí lo que hace falta es comunicación, tú te has quedado en tu casa, yo me he quedado en la mía, no hay comunicación, hay frialdad y eso es lo que ha pasado”.