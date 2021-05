El torero ha entrado en directo en 'Viva la vida' para explicar, por primera vez, cómo está afectándole el documental de Rocío Carrasco

José Ortega Cano ha roto su silencio para entrar en directo en 'Viva la vida'. El torero ha decidido llamar al programa para apoyar a su mujer, Ana María Aldón, y para contarle a Emma García y a los espectadores cómo está viviendo el revuelo causado por la emisión del documental de la que fuera su hijastra 'Rocío, contar la verdad para seguir viva'.

El diestro ha reconocido que por la salud tan delicada que tiene no está siguiendo la docuserie, pero sí que se está enterando de algunos de los comentarios que Rocío Carrasco está haciendo sobre él: "Yo quería mucho a Rocío Carrasco incluso antes de que fuese mi hijastra pero todo cambió cuando entró en escena la pareja que tiene actualmente (Fidel Albiac), ahí se hizo una criba y yo estaba dentro, igual que la familia Mohedano (…) El único problema que yo he tenido con Rocío Carrasco ha sido a causa del museo de Rocío Jurado, no se abrió por temas económicos".

Ana María sabe que yo sigo enamorado de Rocío Jurado

José Ortega Cano ha querido dejar claro que, lejos de lo que Rocío Carrasco ha dado a entender en la docuserie, él y Rocío Jurado tuvieron una relación ideal en la que no faltó el amor y el respeto, reconociendo que sigue amando a la más grande de la canción española.

Rocío Carrasco dijo en el documental que, en su opinión, su madre cometió un error al casarse con José Ortega Cano, algo que dolió al torero que asegura que él llegó a quererla como a una hija: "Yo era muy amigo de su padre, Pedro Carrasco, antes de casarme con Rocío, ya ahí yo la quería, no entiendo por qué hace esto".

José Ortega Cano explota contra José Antonio Avilés

José Antonio Avilés no deja a nadie indiferente y en esta ocasión ha sido Ortega Cano el que ha tenido un encontronazo con el colaborador. El torero asegura que las informaciones que Avilés da sobre él no son ciertas y que ni siquiera sabe de dónde ha sacado su número de teléfono:

"José Antonio Avilés es un caradura, me ha llamado hace unos minutos para que le dé una exclusiva pero, ¿acaso yo le conozco a usted de algo? Yo no he tenido ninguna relación con usted ni usted me conoce a mí de nada".

Quiero mucho a Rocío y a David Flores, soy como su abuelo