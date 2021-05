Rosa Benito responde a Alessandro Lequio: “Te has equivocado, mi vida”

Lequio compara la relación de Olga y Gianmarco con la amistad de Rosa Benito y Montalvo hace diez años

Rosa Benito manda un mensaje y un beso con mucha ironía al colaborador de ‘El programa de Ana Rosa’

Rosa Benito, sobre Amador Mohedano: “No tuvo lo que tuvo que tener”

La bonita amistad que ha surgido entre Olga Moreno y Gianmarco en ‘Supervivientes 2021’ le ha traído a Rosa Benito muy buenos recuerdos y le ha recordado como nació su amistad con Montalvo. Eso sí, a Rosa Benito no le ha hecho ninguna gracia que Alessandro Lequio dijera que ella no tuvo algo con Montalvo porque él no quiso y le ha mandado un mensaje claro y directo: “Te has equivocado, mi vida”.

Antes de ver cómo están viviendo Olga Moreno y Gianmarco su amistad en Honduras, Rosa Benito se ha sentido muy identificada con Olga y nos ha seguido dejando con la incógnita de si llegó a tener algo o no con Montalvo tras su paso por ‘Supervivientes 2011’. Eso sí, Rosa ha sido muy clara cuando Miguel Ángel Nicolás le ha contado que Alessandro Lequio ha asegurado en ‘El programa de Ana Rosa’ que no tuvieron nada porque él no quiso.

Rosa no ha necesitado más que un “Te has equivocado, mi vida” y lanzar un besito al italiano para decir mucho más sin palabras. A la colaboradora del Fresh le molesta mucho que se juzgue de manera distinta a las mujeres “Por qué los hombres si pueden tener relaciones con gente joven y las mujeres con cierta edad no podemos tenerlas con hombres más jóvenes”.