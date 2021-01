¿Qué tiene en común Rosa Benito con Elsa Pataky? ¿Qué secreto de belleza comparte la colaboradora del Fresh con Jennifer López? Sí, no nos hemos vuelto locos, Rosa Benito nos ha desvelado en ‘Ya es mediodía Fresh’ cuál es el secreto que la hace seguir teniendo ese cuerpaz o diez años después de ganar ‘Supervivientes’.

Nuestros compañeros de ‘En el punto de mira’ van a analizar el método para perder peso más buscado en internet durante 2020 . Una dieta que no es otra que la más utilizada por los famosos de medio mundo en este momento, el ayuno intermitente . Un hábito alimenticio que pusieron de moda la actriz Elsa Pataky y su marido. El equipo de investigación pondrá a prueba los beneficios y contraindicaciones de una dieta que según recalcan no es para adelgazar y que se trata de un modelo de vida.

Para sorpresa de todos, los colaboradores del Fresh se han mostrado seguidores de este modelo de alimentación. Y no, no solo estamos hablando de Miguel Ángel Nicolás y Jorge Pére z, la mismísima Rosa Benito nos ha sorprendido confesando que ella también practica el ayuno intermitente.

La colaboradora del Fresh se ha mostrado muy partidaria de este método de alimentación “Es muy sano” y ha confesado que lleva diez años practicándolo, fecha que coincide con su regreso de ‘Supervivientes’ donde perdió muchísimo peso que no ha vuelto a recuperar. Por fin, sale a la luz el secreto que consigue que Rosa siga luciendo tipazo. Eso sí, es muy importante saber que no es una dieta para adelgazar, que tiene que tener supervisión médica y que no es para todo el mundo.