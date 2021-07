Rosa Benito no cree a Olga Moreno: “En casa algún comentario ha tenido que haber, y duro”

Tras escucharla, Rosa Benito ha tenido claro que entre ambas existe una conexión especial “Quiere muchísimo a Olga y lo veo muy bien, que los hijos se críen con otra pareja, es lo bonito, me parece muy bien… Yo no he visto que Olga se haya portado mal con esos niños”. A Rosa le parece perfecta la relación que su sobrina nieta tiene con la mujer de su padre y considera que es lo deseable sin embargo, duda de que todo haya sido todo de color de rosa y nunca hayan criticado la actitud de Rocío Carrasco “No me creo que no hayan hablado mal de Rocío Carrasco, si has hecho portadas con comentarios haciendo daño a la otra parte, en casa algún comentario ha tenido que haber, y duro”, ha asegurado.