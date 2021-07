'Ahora, Olga' (28/07/21), programa completo en HD

Olga Moreno llegaba al plató vestida de azul y visiblemente nerviosa. "No quiero convencer a nadie. No vengo a hablar de Rocío Carrasco (...) Voy a hablar desde el corazón porque quiero decir que no sé explicarme. He visto a mi familia derrumbada, desde mi marido, Rocío, David y mi hija de 8 años, Lola, pero estoy fuerte. Soy una persona muy fuerte. Voy a estar siempre a su lado. Me han echado mucho de menos pero aquí estoy", expuso antes de responder a todas y cada una de las declaraciones de Rocío Carrasco contra ella.