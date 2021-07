Rosa Benito se suma al me too piojil: “Mis nietos también han cogido piojos”

Rosa Benito se moja en las contradicciones entre Olga Moreno y Rocío Carrasco: “De pequeños todos queremos ser mayores”

Rosa Benito ha tenido su dosis Fresh de Olga Moreno y ha analizado las declaraciones de una ganadora de ‘Supervivientes’ a la que vio desubicada y sentada en un lugar en el que ella no debería estar “Aquí hay una guerra de dos mujeres y un señor que está sentado en el sofá viéndolas venir”.

Quizás el episodio de los piojos y la ropa elegida para Rocío Flores, fueron dos de los momentos más polémicos en la entrevista de Olga Moreno en ‘Ahora, Olga’ y Rosa Benito ha querido darnos su opinión sobre dos realidades completamente opuestas. En el tema de los piojos, la colaboradora de ‘Ya es mediodía Fresh’ ha dejado claro que todos en este mundo hemos tenido piojos y se ha sumado al me too de las madres televisivas “Mis nietos también han cogido piojos, mi hija me dice muchas veces “yo creo que en el piojo hacen así para que compren el producto ese”.

Respecto a Olga, ha tenido la sensación de que era muy pronto para afrontar una entrevista así y que no debería ser ella la que dé la cara ni se enfrente a nadie “Creo que es muy pronto para sentarse, yo la vi en muchos momentos desubicada, para mí hubiera sido un shock y para ella creo que también… Creo que es una mujer que ha cuidado a los hijos de su marido y pienso que debería haber estado él ahí y no ella. Ella no tiene por qué responder a todo lo que el marido está haciendo…”.

Sin dar la razón ni a Olga Moreno ni a Rocío Flores, Rosa Benito ha visto cómo algo habitual el hecho de que su sobrina nieta Rocío Flores quisiera vestirse con ropa que no era de su edad y es que según ha contado, a su madre le pasaba lo mismo “Todos los que hemos sido jóvenes hemos querido ser mayores… Mi sobrina Rocío cuando era chiquitita que a su madre le gustaban los cuellos de patito y a ella le gustaba un vaquero, desde chiquitina…”.

Y es que hasta la propia Rosa se vestía a escondidas de su madre “De mi casa yo salía normal, pero en casa de mi vecina Fina yo me cambiaba… Un día que Fina no estaba tuve que entrar con la minifalda, mi hermano Pepe que es el que me tenía enfilada, tenía la pierna escayolada y se levantó… De pequeños todos queremos ser mayores”.

Viendo que Rosa estaba desmontando todos los argumentos que Rocío Carrasco había utilizado para dañar a Olga Moreno, Alba Carrillo ha lanzado un cable a su amiga y ha asegurado que eran ejemplos de una realidad mucho más dura “Rocío puso esos dos ejemplos porque no puede entrar en determinados asuntos que hablan de la permisibilidad con la niña sin contar con el permiso de la madre… Es un ejemplo superficial de otras en las que se saltaban a la madre a la torera”.