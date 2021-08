Ni nada ni nadie parece poder parar a una Rosa Benito que derrocha alegría, belleza y seguridad en sí misma. Sí, la colaboradora del Fresh está que lo tira este verano y no solo se ha comparado con Norma Duval sino que ha prometido marcarse un posado a lo Obregón y de blanco . Eso por no hablar del momento parecido de Amador Mohedano en Chipiona y Andrés Velencoso en Mallorca.

Nagore Robles, Anabel Pantoja, Giorgina Rodríguez, Anita Matamoros, Ana Obregón… Son muchas las famosas que se han mostrado fieles a la tendencia el bikini blanco este verano 2021 y Rosa Benito no iba a ser menos. El blanco está de moda y la colaboradora del Fresh ha prometido posar con el color que es tendencia este verano .

Tras ver los posados de las famosas del momento y confesarnos que ella es más de bikini que de bañador, Rosa Benito se ha lanzado a la piscina prometiendo que ella también iba a posar de la misma manera. Es más, a Rosa Benito le ha dolido que Iván García comparara el glamour de Mallorca con su Chipiona del alma y ha querido demostrarle que el pueblo gaditano no tiene nada que envidiarle a la isla.

Sí, Rosa Benito se ha venido arriba y le ha mandado a su compañero una foto de Amador Mohedano de joven en la playa de Chipiona para dejarle claro que no tenía nada que envidiar al modelo Andrés Velencoso “Yo tengo mucho amor propio”. Además, Rosa ha dejado claro que no tiene ningún complejo y que no tiene que ser una chica 90, 60, 90 porque ya lo fue cuando era joven.