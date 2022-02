Rosa Benito responde a Rocío Carrasco: “Yo la he defendido a ella, siempre”

Antes de entrar en el tema de cosas vergonzosas, Rosa ha recalcado que si volviera a escribir una felicitación de cumpleaños a su sobrina la seguiría cerrando con un “Te quiero”: “Yo sí escribiría lo mismo, el te quiero, yo es una niña que la quiero… Luego ha pasado lo que ha pasado, pero yo la quiero y la quiero porque es hija de quién es”, y es que Rosa ha recordado que ella siempre ha estado al lado de su sobrina “Yo la he defendido a ella, siempre”. Rosa ha recordado que ella lo único que ha dicho es “Yo como Rosa Benito, digo que yo sin mis hijos yo no podría vivir, pero hablo en primera persona, no hablo de los demás… Yo he sacado la cara por ella, me he enfadado con persona que han estado en mi vida y he sacado a gente”.