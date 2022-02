Rosa Benito, indignada con Jorge Javier Vázquez: “Me pareció vergonzoso”

Rosa Benito se posiciona al lado de Gloria Camila: “Tanta orquesta y tantos músicos”

Rosa Benito, sobre Rocío Jurado: “Mi cuñada para mí es sagrada y si por eso soy la viuda, soy la viuda”

Rosa Benito asegura que se ha mordido la lengua al hablar de Rocío Carrasco: “Ayer yo me contuve porque lo tengo que hacer”

La reconstrucción de la casa de Rocío Jurado en la Moraleja en el programa ‘Montealto’ está levantando nuevas ampollas familiares y Rosa Benito, aunque asegura verse obligada a morderse la lengua, ha dejado claro que no le gustó ni un pelo que Jorge Javier Vázquez la calificara de la viuda de Rocío Jurado y mucho menos que su sobrina ser riera. Además, ha dejado claro que Gloria Camila es “una niña pura” que no maneja nadie.

Al escuchar la respuesta de Gloria Camila a Rocío Carrasco, Rosa Benito se ha molestado y ha dejado claro que no entiende por qué su sobrina no es sincera y “tira para delante con todo”, eso de hablar de “música y orquestas”, le pareció innecesario y le ha dado la razón a Gloria porque cuando la dejó de hablar era una niña “No estaba ni con David ni con Rocío Flores”.

Rosa Benito habla maravillas de Gloria Camila Ortega Mohedano

“Gloria es una niña pura, no tiene malas intenciones… Quiere arreglar las cosas y estar en paz, bastante la vida nos da para estar con malajes”, ha asegurado una Rosa que no termina de comprender porque no se solucionan las cosas.

Además, ha querido puntualizar que es una persona con mucho carácter y que no termina de olvidar un comentario entre Jorge Javier Vázquez y su sobrina, que le ha enfadado mucho “Ayer yo me contuve porque lo tengo que hacer. Porque a mí me duelen las cosas también y lo dije ayer… Me jorobó cuando yo oí a este señor decir que soy la vida de Rocío Jurado, me pareció vergonzoso, que igual se lo ponen mañana, y más vergonzoso me pareció que ella se riera”.