La colaboradora estalla: “¡Nadie me tiene que dar las gracias por quedarme en el hospital con Rocío Jurado, lo volvería a hacer!”

Sonsoles Ónega ha defendido a Rosa Benito: “Tú sabes que tu palabra en este equipo no está en entredicho”.

Rosa Benito aclara que si ha contado que ella pasó todas las noches con Rocío Jurado en el hospital no ha sido para tirarse flores ni para dejar mal a nadie

Rosa Benito se ha emocionado este martes en el plató de ‘Ya es mediodía’ al recordar la estancia de Rocío Jurado en el hospital de Houston. La que fuera cuñada de la artista ha afirmado con rotundidad que fue ella quien hizo las noches mientras la Jurado estuvo ingresada, no Rocío Carrasco, como afirmó en su documental. Esa decisión la tomó por propia iniciativa, porque conocía lo duros que son esos momentos, y porque La artista era su “hermana” y su “confidente”.

Por estas declaraciones le han llovido muchas críticas y así ha respondido: “Cuando yo hablo de que me quedo las noches no lo hago para tirarme flores ni para desmerecer a nadie”. Además, ha vuelto a cuestionar el testimonio de Rocío Carrasco: “Yo no tengo odio, tengo dolor. Cuando dice Rocío que se queda por las noches porque su madre está durmiendo… ¡si es que era cuando Rocío más despierta estaba!”

Las críticas han afectado a la colaboradora, pero cuando ha estallado ha sido cuando Ángela Portero ha dicho que quizá lo que debería hacer Rocío Carrasco es darle las gracias. “¡A mí no me tiene que dar las gracias nadie, yo lo hice de corazón!”, exclamó. Además, insiste en que no fue la única que dejó a su familia en España para acompañar a Rocío Jurado en Houston: “¡Todos dejamos a todos!” Y ha insistido: “¡A mí nadie me tiene que dar las gracias, ojalá lo pudiera volver a hacer!”.

Rosa Benito no entiende a Rocío Carrasco

Rosa Benito no está siguiendo el documental de Rocío Carrasco porque vio el primer episodio y le afectó mucho. Dice que lo está grabando y que, cuando esté preparada, se lo pondrá,. Pero lo que no entiende es por qué “ahora todo es malo, odio y rencor, por qué no hay nada bonito si hemos sido una familia que se ha adorado”.

En el programa le han preguntado a la ganadora de ‘Supervivientes’ si teme que en los próximos capítulos Rocío Carrasco hable mal de ella, pero Benito ha sido muy tajante: “No tengo miedo, miedo a qué”.

Sonsoles Ónega defiende a Rosa Benito

La colaboradora se ha mostrado muy afectada por las críticas que está recibiendo y ha insistido varias veces en que su intención nunca ha sido dejar mal a nadie si ensalzarse a sí misma por haber pasado las noches en el hospital con Rocío Jurado. Al contar esto se ha emocionado y Sonsoles Ónega se ha puesto de su parte: “Tú sabes que tu palabra en este equipo no está en entredicho”.

