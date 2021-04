Rosa Benito niega que Pedro Carrasco no estuviera en el hospital con su hija Rocío: “Estaba en la habitación con mi hijo Fernando”

Rosa Benito no aguanta más mentiras: “Eso es decir que tú padre está por ahí y que le importas un carajo”

Ángela Porteo habla con Ana María, la tía de Rocío Carrasco: “Fidel apartó a su hijo de Rocío”

Ángela Portero estaba narrando cómo Ana María, hermana de Pedro Carrasco, le había explicado la relación que su hijo tenía con Fidel Albiac, cuando Rosa Benito ha estallado y ha querido saber si se iba a hablar más del boxeador o le iban a dejar como algo que no era. Rosa está cansada de tantas mentiras y ha dejado claro que Rocío Carrasco miente en su docuserie.

Tras ver un vídeo resumen de las declaraciones de Ana María, sobre Pedro Carrasco, Ángela Portero ha explicado en la mesa de ‘Ya es mediodía Fresh’ que había hablado con ella y que asegura que la relación de su hijo con su prima Rocío Carrasco se rompió porque a Fidel no le gustaba que tuviera tanto influencia sobre ella con sus opiniones. Recordemos que el hijo de Ana María tenía una relación muy especial con su tío Pedro Carrasco ya que vivió con él mientras que hacía el Servicio Militar en Madrid.

Ángela Portero ha sacado el tema de las supuestas eses que Pedro Carrasco hacía con el coche y Rosa Benito ha estallado. Ha pedido con intensidad la palabra para preguntar si se iba a hablar más o no de Pedro Carrasco en la docuserie de su sobrina porque le parecía indignante la imagen que se iba a dejar de él

Cansada de dimes y diretes, Rosa Benito ha soltado un “No, no y no”. La cuñada de Rocío Carrasco no está dispuesta a que ni ella ni el que fuera su marido Rosa “¿Pedro Carrasco va a quedar con una guantada en la cara y unas eses que pueden ser de coca cola o de alcohol? ¿Solo se va a hablar de eso? ¿Pedro Carrasco no la cuida? ¿Pedro Carrasco no dejó de viajar con Rocío para estar con ella? ¿Pedro no fue feliz cuando se casó con Raquel y ella era la madrina?...”.

Pedro Carrasco no estaba de viaje, estaba en el hospital

Rosa no podía creer que lo que dijo Rocío Carrasco sobre su padre en el episodio 6 de ‘Rocío, contar la verdad para seguir viva’ fuera lo único que se fuera a decir del boxeador y no ha podido contenerse. Rosa Benito se ha cansado de mentiras y ha vuelto a desvelar otra supuesta información falsa que Rocío Carrasco dice en su serie y de la que ella fue testigo.

“Ella lo que dice es que su padre está de viaje cuando sale y no, su padre está en la habitación porque para Pedro su hija era su vida, la niña de sus ojos, la adoraba, moría por ella… Pedro estaba en la habitación, no estaba de viaje… Estaba mi hijo Fernando con Pablo y José, los padrinos de mi hijo Amador…”, así explicaba Rosa Benito que Rocío Carrasco mentía al decir que su padre no estaba a su lado cuando salió del hospital tras sufrir el accidente que casi le cuesta la vida. Además, deja claro que es el campeón quién no quiere estar en esa foto, pero es quien la lleva a su casa después “Es Pedro el que no quiere estar”.