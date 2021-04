“Cuando tú ves esto piensas en algún momento que ella no es una mujer luchadora, siempre lo ha sido y por los suyos” , han sido las primeras palabras de una Rosa emocionada que volvía a lanzarle un zasca a su sobrina Rocío Carrasco , ya que la imagen que ha dado de su madre no le ha gustado nada .

Tras la puntillita, Roa ha contado que tras hacer una gira por Miami, Rocío Jurado se marchó a Huelva para comenzar sus actuaciones en las Colombinas de Huelva y que fue su hermana Gloria la que le dijo que le notaba un color amarillo alrededor de la córnea del ojo y la que le pidió que fuera al médico. Rosa ha contado que antes de que la vieran en Cádiz, Rocío no se encontraba muy bien y “En Miami se hizo las pruebas, no tienes nada, tienes el hígado graso…” .

En Cádiz le dijeron que se tenía que ir corriendo a que la vieran en Madrid, que la pidió que la acompañara, pero que estaba convencida de que no iba a ser nada. En Madrid, le atendió el oncólogo Emilio de Vicente “Empiezan a hacerle pruebas, yo entro con ella… Entramos y en un monitor le estuvo haciendo como una especie de ecografía y sabes que en la ecografía paran si ven algo y en un cuadrito se vio una cosita blanca como un bichito y le dijeron “Rocío hay que operarte urgente” .

Rosa recuerda que Rocío Jurado pensó en los suyos al recibir la noticia , pero sobre todo en ella “Ella piensa en ella misma, tengo que ser valiente, tengo que afrontarlo … Quería contarlo y a una hora que pudiera estar todo el mundo… Estaba muy nerviosa pero con ganas de contarlo… cuando estaba en la UCI dijo “yo quiero contarlo, no digas nada a nadie, inventaros cualquier cosa” . Y es que asegura que Rocío no pensó que fuera su final “Dios te pone como un velo y ella pensaba que se iba a curar”.

El testamento y el viaje a Houston de Rocío Jurado

Contradiciendo un montón de testimonios, Rosa ha aclarado que fue la propia cantante la que decidió marcharse a Estados Unidos para seguir su tratamiento “Ella es la que quiere irse a Houston, de Vicente le dijo que no se fuera porque aquí hay los mismo medios… “A mí los de la prensa me van a dejar más tranquila y quiero irme”, dijo… Houston, América te crees que es lo mejor, lo más adelantado… ella creía que iba a salir, pero no salió”.