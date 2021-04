Rosa Benito vuelve a desmentir a Rocío Carrasco y rompe una lanza hacía Raquel Mosquera: “Es maravillosa”

Una vez más, Rosa Benito ha intentado morderse la lengua al ver las imágenes de la docuserie ‘Rocío, contar la verdad para seguir viva’ y no lo ha conseguido. No solo ha soltado un “es maravillosa” en el momento que ha escuchado el nombre de Raquel Mosquera en el plató de ‘Ya es mediodía’ sino que además, ha asegurado que la persona que le dijo a su sobrina Rocío Carrasco que su padre se había muerto se llama Rocío Jurado y no, Fidel Albiac .

Respecto al día del fallecimiento, Rosa ha contado que estuvo peinando a su cuñada porque “Rocío Jurado se va a Barcelona porque Ortega va a recoger un premio” y que cuando esta estaba en el aeropuerto, ella recibe una llamada de Juan de la Rosa “comadre que me están diciendo que se ha muerto Pedro… Llamo a casa de Raquel, nada más que oí gritos, era Raquel, estaba totalmente destrozada … Fue una muerte repentina, esperas a tu marido para comer y al ver que no llega, vas a casa y te lo encuentras muerto en la cámara, eso es algo horroroso…”.

Rosa Benito, sobre la muerte de Carrasco: “Yo vi a Pedro muerto”

“Creo que Raquel hablará, Raquel cuando yo la he visto con Pedro, no ante las cámaras en la intimidad, era hasta pastosa… En el entierro, yo lloraba más de ver a Raquel que por la muerte de Pedro… Yo vi a Pedro muerto… Yo veo a esa mujer pidiéndole a Amador “ves, despiértalo, que yo sé que si te oye se despertará”… Yo veía a esa mujer que estaba el SAMUR y la querían dormir, porque tenía un ataque de ansiedad que no veas, y ella no quería porque quería estar con su marido hasta el final”, así ha narrado Rosa Benito cómo vivió ella la muerte de Pedro Carrasco desde la casa donde falleció el campeón y como un miembro más de la familia.