Raquel Mosquera ha sido otras de las personas señaladas por Rocío Carrasco en el documental ‘Rocío, contar la verdad para seguir viva’ y contra la que Alba se ha mostrado especialmente crítica con ella. Ha sido escuchar su nombre y ha soltado un “La señora que es el paradigma del buen gusto, que no iría a su peluquería así me mataran” . Sonsoles Ónega ha intentado frenarla, pero no lo ha conseguido “Si con ese estilismo se llama peluquera, es como si dices que eres periodista y no sabes ni leer” .

Y es que a Alba le ha sentado muy mal que intentara calificar a su amiga de materialista cuando no lo es en absoluto “Jamás la he visto con algo de marca, ni con un bolso bueno ni con una joya… María Teresa le ha regalado unos Jimmy choo y no se los pone… Yo me los he querido llevar, pero tengo un pie enorme… lo del Rolex, que no, que no, me pongo mala”.