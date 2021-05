Rosa Benito entra por primera vez en la habitación en la que nació Rocío Jurado en Chipiona: “Me he puesto a temblar y todo”

Rosa Benito viaja hasta Chipiona para celebrar el Día Internacional de Rocío Jurado

Rosa desvela el significado del nombre de la casa de Rocío Jurado en Chipiona

Un año más, Rosa Benito no piensa perderse la celebración del Día Internacional de Rocío Jurado que se llevará a cabo el próximo sábado y ya está en Chipiona preparándolo todo. Hemos visto a Rosa Benito recorrer los lugares más especiales de la localidad para Rocío Jurado y llorar cómo ha dicho Sonsoles Ónega “a moco tendido”, pero ¿Por qué llora Rosa Benito?

La curiosidad por saber qué había hecho llorar a Rosa Benito era máxima en el plató del Fresh porque solo sabíamos que Rosa había entrado a un sitio al que nunca había entrado y nos había adelantado un “Ella aunque se ha ido, nos sorprende y hoy he tenido unas sensaciones maravillosas”.

Y es que a Rosa no solo le remueve volver al lugar en el que siempre ha sido feliz “Chipiona me remueve, llevo 42 años viniendo a Chipiona, mis hijos se han recorrido todo esto desde que tenían meses… Me remueve muchos sentimientos por experiencias que he vivido y sigo teniendo”.

Pero en esta ocasión, su visita a Chipiona le ha regalado un momento único y una puerta que ha visto cerrada durante 42 años, en esta ocasión se ha abierto y ha podido entrar en la habitación en la que nació la gran Rocío Jurado: “Hoy estaba abierta y hoy por primera vez en la habitación en la que mi suegra dio a luz a su hija Rocío Mohedano Jurado”. Según ha contado Rosa “Estaba la dueña y ha dicho María José “¿Queréis entrar?” Para mí ha sido, me he puesto a temblar y todo…”. No nos podemos imaginar las sensaciones que han tenido que vivir Rosa Benito y José Arraque al entrar en un sitio tan especial, que sigue estando igual que aquel maravilloso día “Nos ha dicho la dueña que no ha tocado nada, que los techos y el suelo están igual… Ha sido como impregnarte de algo maravilloso” y que podemos ver en exclusiva el próximo martes en plató de ‘Ya es mediodía Fresh’.

Rosa no ha podido contener las lágrimas y se ha roto de emoción, pero no sabe si podemos hablar de una señal de Rocío en este momento familiar tan complicado. Ella prefiere pensar que nuestros seres queridos nunca se van: “Yo pienso que no se van, mi madre mi padre, se van a otra dimensión, pero siempre están”.