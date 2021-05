Rosa Benito, sobre Amador Mohedano: “Me gusta que me defienda, pero yo no voy a entrar porque no quiero entrar en guerras con nadie”

Amador Mohedano da la cara por Rosa Benito ante los ataques de las Campos

Amador Mohedano siempre al lado de Rosa: “Amador siempre me ha defendido incluso, cuando le ponía a parir”

Rosa Benito no entiende que estalle una guerra por decir que Rocío Jurado y María Teresa Campos “no eran amigas”

Sin entrar en conflictos pero dejando clara su verdad, Rosa Benito volvió a dejar claro que María Teresa Campos no era amiga de Rocío Jurado y por si había alguna duda, Amador Mohedano lo volvió a decir alto y claro. La colaboradora del Fresh ha dejado claro que agradece el apoyo de su exmarido, pero que ella no quiere guerras con nadie en este momento de su vida.

Rosa Benito ha escuchado con mucha atención las declaraciones de su marido sobre los comentarios feos que han hecho las Campos sobre ella y se ha mostrado una vez más, conciliadora y agradecida: “Yo sé que Amador siempre me ha defendido incluso, en los momentos que he tenido esa rabia y ese dolor, que lo he puesto a parir. Yo me arrepiento porque lo he hecho en televisión y eso siempre queda… Él siempre me ha respetado, yo soy la madre de sus hijos”.

Pero eso sí, ha dejado claro que ella no quiere guerras con nadie y que “jamás” va a hablar mal de su compañera y amiga Terelu Campos “Me gusta que me defienda, pero yo no voy a entrar porque no quiero entrar en guerras con nadie. Yo he compartido ocho años con Terelu y no voy a decir nada malo”.