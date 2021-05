Rosa Benito pone en duda el polígrafo de Antonio Canales: “La pregunta está mal hecha”

Rosa Benito no se perdió un cumpleaños de Rocío Jurado ni un Rocío

La cuñada de Rocío Jurado vuelve a negar que la cantante tuviera manchas: “Que le pregunten a un médico si el cáncer de páncreas produce manchas”

Aunque Rosa Benito no puso en duda en ningún momento la amistad de Antonio Canales con Rocío Jurado, el bailarín ha tenido la sensación de que la colaboradora del Fresh se ha pasado de frenada con sus comentarios contra él y además, de volver a dejar claro en su polígrafo que la más grande le enseñó las manchas que la enfermedad había pintado en su piel, mostró públicamente su sensación de que Rocío no se fiaba de su cuñada.

Muy tranquila y dispuesta a contar su verdad una vez más. Rosa ha empezado por el tema de las manchas y ha echado por tierra todo el polígrafo de Conchita. “La pregunta está mal hecha”, ha asegurado antes de explicar que se le estaba preguntando “Sigues manteniendo y no si es cierto que Rocío le enseñó las manchas”. Respecto a si ella protege a su cuñada, Rosa Benito ha dejado claro que sí lo hace y lo seguirá haciendo “Yo es que sí protejo a Rocío porque lleva 15 años fuera de nosotros y no voy a permitir que se diga nada de Rocío que no es cierto… que se le pregunte a los médicos si el cáncer de páncreas deja manchas en la piel”.

Superado el tema de las dichosas manchas, Rosa ha aclarado que no es la primera vez que se duda de su presencia en el Rocío, pero que ya le explicó a Mila Ximénez hace años que ella no se ha perdido un Rocío, pero que la mujer que estaba en la Aldea no era la Rosa Benito de ahora “Yo estaba pero en tercera o cuarta línea… Mi primer Rocío fue en el año 81”. Otras cosas serán verdad o mentira, pero Rosa siempre ha estado al lado de Rocío Jurado “He estado todos los cumpleaños de mi cuñada, en la parte de abajo… Yo era la que le peinaba. Yo no solo la peinaba, desde la uña del pie hasta aquí… le hacía la cera, le hacía todo… para que no tuviera que ir a ningún sitio…”.

Es más, por si alguien todavía tiene alguna duda de cómo era la relación de cariño y confianza entre Rosa Benito y Rocío Jurado, Rosa ha contado una anécdota que no conocíamos y que parece dejar a Antonio Canales sin replica “¿Por qué no se fiaba de mí? Esto es dar carnaza a que me conteste y no… Cuando mi cuñada no está, que se va, a la que llama mi sobrina para preguntarle es esta señora, qué donde está el maletín de las joyas y ahí no faltaba ni un alfiler, mira si se fiaba de mí, incontestable…”.