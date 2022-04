Rosa Benito viaja de urgencia a Chipiona: “Necesitaba verla, tenía que cumplir mi promesa”

Sonsoles Ónega ha comenzado el Fresh interesándose por el viaje exprés que Rosa Benito había realizado a Chipiona “me cogí un tren y llegué anoche” . La colaboradora tenía que cumplir una promesa su Virgen de Regla y no podía esperar para cumplirla.

Rosa no nos ha dado muchos detalles sobre su promesa, pero sí que ella es una mujer de palabra y que la Virgen a la que tanta devoción tenía su cuñada Rocío Jurado, le había cogido de la mano cuando se lo había pedido “Necesitaba verla, tenía que cumplir mi promesa. Cuando prometo algo lo tengo que cumplir, ella me dio la mano y yo tengo que estar ahí” .

Respecto al estado de sus labios, Rosa va esta misma tarde al especialista, pero está menos preocupada “Estoy mejor, con lo que me gusta un labio rojo y es que no puedo”, ha bromeado. Rosa quiere quitarse el tratamiento que se puso para hidratar sus labios, pero no sabe si será posible.