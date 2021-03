Maite Galdeano habla de su relación con Remí

“Es mi novio, no hemos cortado y seguimos juntos. Estamos muy bien, es un hombre que me adora y que me quiere un montón”, explicaba Maite Galdeano al inicio de la entrevista. La madre de Sofía Suescun aseguró que Remí estalló porque “no aguanta verse en cámara”.