Los colaboradores no dan crédito con la agresión de Najwa Nimri: "Son reacciones de falsas estrellas"

Najwa, estirando los brazos y simulando en alguna ocasión dar una patada , se va enfadando cada vez más, pidiendo a los cámaras que no grabaran más. Finalmente, cuando parecía que se marchaba, la actriz se da la vuelta, se para frente al compañero y golpea con su brazo la cámara que tenía el chico en la cara.

Marisa Martín Blázquez no da crédito con lo ocurrido y declara: "Era una pregunta absolutamente procedente, eres actriz, vienes de la gala de los Goya, que ha sido atípica por las circunstancias...". Luego, la periodista añade: "Si no llega a pedir perdón es para mear y no echar gota"