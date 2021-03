Al no tener coche, Cristian había tomado prestada la furgoneta de su madre , pero ella creía que ya lo hacía por demasiados días y públicamente le pedía que se la devolviera si no quería que le quitara hasta los apellidos. “Para cambiar el apellido seguro que hay que pagar algo y seguro que se le quitan las ganas a mi madre” , aseguraba Sofía Suescun entre risas al ver un vídeo resumen de la mala relación que mantienen su madre y su hermano.

Sofía ha confirmado que la furgoneta ya está en manos de Maite “La furgoneta ya está en sus manos, mi hermano se la devolvió sana y salva” y con resignación ha afirmado que los problemas de su familia parecen no tener fin “Esto no tiene solución, mi madre es muy extremista, pero mi hermano fue un poco malo y le amenazó que si no le dejaba el dinero no le devolvía la furgoneta o sacaba su nuevo single”.