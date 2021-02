Óscar Tarruella, criminólogo de Cristina La Veneno: “Es sospechoso que la Fiscalía no quiera escuchar a la agente de policía que estaba de guardia esa noche”

Tras conocerse la decisión de la Fiscalía de rechazar la reapertura del caso de la muerte de Cristina, la Veneno , y hablar en exclusiva con la madre de la misma, ‘Ya es mediodía’ ha querido saber cómo va a actuar la familia y ha conectado en directo con Óscar Tarrruella, criminólogo contratado por la familia para gestionar una muerte que consideran que no fue accidental .

El criminólogo contratado por la familia de Cristina Ortiz, ha asegurado que la Fiscalía no tiene el poder de archivar un caso “No lo han archivado, han tenido un movimiento muy irregular por parte de la Fiscalía, no se lo han notificado a las partes y han enviado una nota de prensa… La única que puede archivar la causa es la jueza, la Fiscalía puede oponerse, pero no archivar la causa”.