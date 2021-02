María Jesús Rodríguez, madre de Cristina La Veneno, nos abierto las puertas de su casa en la localidad almeriense de Adra y nos ha dejado claro cuál es su deseo: “Quiero saber si a mi hijo se ha muerto de un porrazo o le han matado, no quiero un circo”. La madre de Cristina tiene la sensación de que las personas que rodeaban a su hija no eran las adecuadas y que algo más pasó en esa casa “Mi hijo necesitaba mucho cariño, el cariño de su madre no lo tenía… Si me hubiera hecho caso no hubiera tenido en la casa a cuatro sin vergüenzas como tenía… Querían mucho a Cristina, sacarle los ojos. Cristina no se merecía eso, lo único que quiero es que la respeten”.