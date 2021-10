Antonio David Flores vuelve a la vida mediática: “Me lo pedíais y aquí estoy”

Tras meses desaparecido, alejado de los focos, fuera de la televisión, ocupando portadas y titulares, pero guardando silencio, Antonio David Flores ha vuelto “Me pedíais que no despareciera, que me echabais de menos en televisión, pues aquí estoy”.

Con muchas ganas de volver a la vida mediática y de compartir con sus seguidores su nuevo proyecto profesional, el ex Guardia Civil ha estrenado una nueva vida y es que ha decidido montárselo por su cuenta y abrir un canal de Youtube. Y si algo tiene claro es que no se va a quedar con ganas de nada “Para que conozcáis cosas de mí que me están sucediendo en la actualidad”.