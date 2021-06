Sin embargo, como la Tata ha reconocido en televisión, no recuerda haber firmado eso documento y le ha contado a la periodista del diario La Razón que ella “en ningún momento menciono que Antonio David me haya pedido un millón de pesetas y en ningún momento está eso en el documento” y se muestra clara y concisa “ voy a denunciarla pidiendo que rectifique por los comentarios que ha vertido sobre mi persona, teniendo en cuenta que yo soy una persona anónima y esto me ha perjudicado” . ¿Llegarán a un acuerdo o se verán las caras en los juzgados?

En el plató de ‘Ya es mediodía Fresh’, Alba Carrillo ha querido mandarle un mensaje a la tata Irma y le ha pedido un poquito más sororidad entre mujeres y ponerse en la piel de los demás por un momento “La gente hasta que no les llega a ellos no se dan cuenta de lo que duelen que las cosas salgan a la luz pública… Si no quiere que se le haga pupa, no haga pupa usted y punto. Hay que tener un poquito más de corazón y de sororidad entre las mujeres”.