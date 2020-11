Teresa, la anciana de 82 años desahuciada en Fuenlabrada, ha hablado en directo con Marc Calderó. La mujer tenía su piso pagado, pero avaló con esa propiedad a su hija Mayte para que pudiera abrir un bar. La cosa no salió bien y la han desahuciado. “Esto no se cura ya, me va a durar toda la vida”, dice Teresa, muy afectada por todo lo ocurrido.