El Ayuntamiento de Fuenlabrada ofrece tres noches de hotel a una mujer de 81 años desahuciada junto a su hija y sus tres hijos menores

A las nueve de la mañana, se presentaba la policía junto a la comitiva judicial y veinte minutos después no había marcha atrás: antes de las diez de la mañana Mayte y su madre abandonaban su casa para siempre , y se quedaban en la calle.

Durante la misma mañana, el Ayuntamiento de Fuenlabrada les ha ofrecido 3 noches de hotel para la familia, una solución muy breve, que no les servirá de mucho, pero que ha conseguido que su madre de 81 años pueda descansar unas horas bajo un techo y reciba su medicación. Mayte va a intentar seguir luchando y le ha pedido al alcalde una oportunidad porque después de un desahucio no les va a ser nada fácil encontrar un nuevo domicilio: “vamos a seguir luchando… nos ha ofrecido un dinero para buscar un alquiler”. Un dinero que no es suficiente para encontrar nada en Fuenlabrada donde los alquileres son muy altos.