Valeria Quer: "Solo he visto a mi madre pegar a mi padre, jamás he visto a mi padre levantarle la mano"

Valeria Quer es noticia tras publicar unas fotos en redes sociales en las que mostraba heridas asegurando que se las había hecho su ya exnovio. Sin embargo, no quiere denunciar maltrato, no quiere provocar el "sufrimiento" de la familia de quien ya es su expareja: “No quiero daños, quiero que cada uno vaya por su lado, no va a haber ninguna denuncia de malos tratos”.