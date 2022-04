Ante sus gritos, uno de los alumnos lo escucha desde el aula de al lado. A través de la ventana, el adolescente no duda en sacar su teléfono móvil y grabar el discurso del profesor: "Me canso de estos capu****, los tengo atragantados. Tenemos esta vida de perros porque empezamos a elegir en las cabinas y no hay a quién elegir, así que eliges al menos malo".