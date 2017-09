La tabla de cortar, un depósito de gérmenes y bacterias 200 veces más sucio que la tapa de inodoro

En la cocina es uno de los utensilios que no faltan, porque su uso es diario. Una encuesta realizada en Reino Unido reveló que los usuarios la usan para cortar carne y verduras sin distinción y que solo uno de cada 10 británicos no tiene una en su cocina. Lo peor es que este adorado y útil objeto por lo general está 200 veces más sucio que la tapa del inodoro.

Las tablas de cortar si no son lavadas adecuadamente pueden albergar estos gérmenes, sobre todo en las tablas que tienen mucho tiempo de uso y cuando no se guardan en el lugar correcto.

Entre los consejos de Ackerley es recordar no apoyar otros objetos que no sean alimentos , algo que ocurre frecuentemente en cocina. Limpiarlo a profundidad sobre todo cuando se corten alimentos que no van a ser cocinados, como panes, queso, etc.