El programa de Ana Rosa

Fachas, paletos y chonis. Así empieza el polémico programa de ETB, Euskalduna naiz, que se emitió el pasado 8 de febrero en el que preguntan a la sociedad vasca como ven a los españoles. "A mí no me molesta porque yo no me siento identificada", dice Ana Rosa Quintana. La presentadora ha añadido que "el planteamiento del programa es paleto".