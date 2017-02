¿Qué va a pasar con el gran derrotado, Íñigo Errejón?

El próximo sábado quedará más despejado el futuro de Íñigo Errejón en Podemos tras la celebración del Consejo Ciudadano, el máximo órgano de dirección entre asambleas. Su secretario general no quiere hablar de purgas, ni de apartar a quien ha sido su rival en Vistalegre. Pablo Iglesias mostraba anoche algunas de sus intenciones en una entrevista en Telecinco con Pedro Piqueras. "Yo creo que Íñigo Errejón tiene que ser un dirigente fundamental de Podemos y si sacamos una nueva ejecutiva, me parecería fundamental que Errejón esté y creo que tiene que tener un papel importante en el parlamento", dijo Iglesias. El protagonista no se plantea dar un paso atrás y deja su futuro en manos del Consejo. Como posible relevo suena la jefa de gabinete de Iglesias, Irene Montero, una de las figuras más reforzadas tras Vistalegre. Iglesias también aboga por incorporar a estrechos colaboradores de Errejón como Pablo Bustinduí y anticapitalistas como Miguel Urban. Iglesias repite: "Nuestro proyecto tiene que estar por encima de las relaciones personales". El objetivo de Podemos es derrotar al PP en las próximas elecciones yno descarta buscar un pacto con los socialistas. La respuesta la tendremos después del próximo Congreso del partido PSOE.