La CEAPA exige a Sanidad que retire el panga de los menús escolares

España es uno de los principales consumidores europeos de panga. El año pasado se importaron cerca de 25.000 toneladas de este pescado y aunque no se vende en mercados tradicionales si se puede encontrar en tiendas de congelados y en grandes superficies. Carrefour ha anunciado que ya no ofrecerá panga en sus mostradores por motivos medioambientales y desde CEAPA se ha exigido a Sanidad que lo retire de los menús escolares. Es un pescado sin espinas y muy barato, por eso durante la crisis se disparó su consumo y forma parte de la dieta de colegios y residencias. Según algunos expertos no debería abusarse de su consumo aunque cumpla con los controles sanitarios. Es un pescado que se cría en Vietnam y ahora se cuestiona su calidad alimenticia.