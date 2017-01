Ingresó en el hospital pensando que sufría un cólico y acabó dando a luz a un bebé

Ana María todavía no da crédito. "El día cinco, de madrugada, sobre las 3:30 o 4:00 horas me puse con dolores. Pensaba que era algo del riñón", explica. Pero la piedra en el riñón resultó ser Paula, un bebé prematuro de 6 meses que nació en Tarragona y que pesa casi 2 kilos. Su madre no sabía que estaba embarazada y, a sus 42 años, explica que no le dio importancia a la retirada de la menstruación, porque su médico le había advertido del riesgo de una menopausia prematura. "Ni tuve ningún síntoma, ni engordé...", insiste ella. La noticia se la dio el médico de urgencias. En apenas dos horas llegó todo un inesperado regalo de reyes. Aunque la sorpresa no llegó precisamente en el mejor momento. Ana María y su marido, con otra hija más a su cargo, están en paro. Por eso han pedido ayuda en las redes sociales, algo que no ha tardado en llegar y ante lo que se manifiestan agradecidos. Por su parte, Paula está bien, aunque seguirá un par de semanas más en la incubadora, hasta que coja el peso adecuado.