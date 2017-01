El turismo desborda Sevilla, la segunda ciudad más visitada de España

Será por su clima, sus monumentos o por ese color especial, pero Sevilla se ha convertido en la segunda ciudad más visitada de España, después de Barcelona. Sevilla presenta una tasa de 3,7 turistas por habitante, esta presión turística aumenta año tras año. Beneficio indudable para la economía sevillana, pues de ellos viven los establecimientos del casco histórico. Sin embargo, estos datos positivos tienen otra lectura: la del colapso en el centro de la ciudad. No obstante, los ciudadanos no son los únicos molestos, los hoteles se quejan porque no notan esa masificación de turistas, según ellos son los apartamentos, en muchos casos ilegales, los que hacen negocio.