Le corta el pene a su marido después de negarse a tener sexo durante diez años

Una mujer india ha cortado el pene a su marido después de que él se negara a tener sexo con ella durante diez años. Rita Yadav, de 28 años, atacó a su marido de 31 en su casa en Khora Colony, en el norte de India.

La mujer ha afirmado que lo ha hecho porque él se había negado a mantener relaciones durante los once años que llevan de matrimonio y, además, sospechaba que estaba teniendo un affair, según informa 'Daily Mail'.

“Me decía que me odiaba y siempre me amenazaba con que iba a buscarse una amante. No podía soportarlo más”, ha declarado la mujer. Cuando el hombre llegó de su trabajo, Rita le estaba esperando. Le golpeó con un objeto de piedra que le dejó inconsciente. Después, cogió un cuchillo y le cortó el pene.

Tras esto, lo encerró en el baño y ella fue a entregarse a la policía. Tras media hora inconsciente, el hombre se despertó y pudo avisar a un amigo que lo llevó al hospital. "La mujer ha confesado haber cortado los genitales a su marido en medio de una discusión", ha explicado un portavoz de la policía.

Según los médicos, tras el corte el hombre perdió mucha sangre pero gracias a una operación han podido salvarle la vida y reimplantarle el miembro. Por su parte, la mujer está a la espera de juicio.