Denuncia que una vacuna contra la gripe le ha causado esclerosis múltiple y ceguera

Según informa Daily Mail , "Como gerente,. Mi jefe nos animó a todos a que nos vacunáramos. Yo no quería causar ningún problema, así que fui a la farmacia en mi hora del almuerzo y me puse la vacuna contra la gripe. Luego volví a trabajar", explica Whitney.

"Casi conseguí conducir a casa, pero finalmente tuve que llamar a mi marido desde el coche para que viniera a ayudarme. Estaba tan débil que, por lo que él tuvo que llevarme a nuestro apartamento. Una vez dentro, me acostó en el sofá, pero no sabía que pasaría las próximas semanas en el mismo lugar", declara Whitney a Daily Mail

Cuando acudió al hospital, el médico le diagnosticó vértigo benigno y le aseguró que en un par de días se habría recuperado por completo. No obstante, ella no estaba de acuerdo con la evaluación y decidió ponerse en manos de otro especialista.

"Incluso vomité en el fregadero de la cirugía mientras me examinaba. Pese a eso, me envió a casa y me recetó medicamentos comunes", explicó.