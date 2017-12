Con 25 años da a luz a un embrión que fue congelado en 1992

Para la joven madre esto no supuso un problema, a pesar de que ella naciera ese mismo año tan solo unos días antes, en octubre del mismo año. "¿Te das cuenta que solo tengo 25 años? Este embrión y yo podríamos haber sido mejores amigos ", asegura Gibson a CNN.

Pero a Tina y Benjamin tienen otras prioridades antes que batir records mundiales. "Solo quería un bebé. No me importa si es un récord mundial o no ", asegura Tina. "Emma es un dulce milagro", afirma su padre Benjamin Gibson. "Creo que se ve bastante perfecta para haberse congelado hace tantos años", agrega.