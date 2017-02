Éste es el "dibujo sexista" que ha incendiado las redes sociales

Esta semana, una imagen tildada de sexista ha incendiado las redes sociales. En ella se mostraba una mujer rubia y atractiva que, de pronto, se encuentra con un libro y se inclina a recogerlo. En cuanto lo tiene entre sus manos, la mujer rubia se vuelve morena hasta terminar en una chica con jersey, moño y una mochila en el hombro.

¿Qué quería transmitir el artista con esta imagen?

En las redes sociales los usuarios han cargado contra el dibujante Sortimid, que participa en la plataforma colaborativa DeviantArt, con tuits como: "Anda, cogiendo un libro pasas de ser una mujer completamente decente a ser una mujer completamente decente".

El creciente aluvión de críticas a Sortimid ha obligado al autor a incluir en el post original una explicación disculpándose por el posible malentendido de su dibujo. Y es que, el artista no quería hacer referencia a la mujer, su imagen y el hábito literario, sino que el dibujo formaba parte de su especialización: bimbo transformation, o lo que es lo mismo, porno fetichista.

Sortimid explicaba que " muchas personas están comprensiblemente molestas por esta imagen. Nunca fue mi intención hacer un comentario sexista pero parece que, sin querer, he hecho precisamente eso". "Creo firmemente que las mujeres deben ser libres de vestir y actuar como deseen, y es lo que he defendido en los comentarios a la imagen desde el momento en el que la subí".

Además ha explicado que se trataba de una pieza por encargo en la que le solicitaron una transformación de una chica atractiva a una normal. Añade que no había pensado que este dibujo tendría una audiencia fuera de la comunidad bimbo (porno). "Puede que fuese iluso por mi parte asumir que era solo 'otra transformación'. La gente no lo ve como 'porno', así que lo ven como una declaración. Su crítica es válida. Quiero disculparme por utilizar esos estereotipos. Procuro crear un contenido erótico que sea al mismo tiempo sexy y feminista. Queda claro que, en esta ocasión, he fallado de forma espectacular y por eso pido disculpas. Si hay algo que pueda hacer para enmendarlo, por favor decídmelo".