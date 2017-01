Mujeres y hombres y viceversa

Sin previo aviso y siendo consciente de que iba a sentar fatal, Suso ha pedido que no le dieran la palabra porque ya era demasiado tarde y él se iba. El tronista estaba aburrido y ha dejado claro que él no se pintaba para nada porque para eso prefería estar con sus amigos o en su casa y ha abandonado el plató. Emma García no se esperaba algo así y ha invitado a Suso a que se fuera a dónde le apeteciera porque no era el momento de que el tronista les hiciera el guión del programa.