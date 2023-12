Antonio Banderas recuerda la muerte de su padre cuando le preguntan por cómo trasmite sus emociones al actuar

“Un día me encontré con la hija de la directora del teatro y le pregunté “¿qué hay que hacer para trabajar en el Teatro Nacional?” Se quedó sorprendida, y en una servilleta tomó el numero de una amiga mía, porque yo no tenía teléfono en aquella época. Dos días después alguien toca al timbre y me dicen “te llaman del centro dramático nacional para que vayas a hacer una prueba”. Yo ya tenía el billete para volver a Málaga . Hice la prueba y dos meses después me llamaron para trabajar en ‘La hija del aire’. Ahí conocí a Pedro Almodóvar y pasó toda mi carrera”, explica Banderas cómo una atrevida pregunta le condujo al gran éxito que ha tenido como actor.

Con honestidad, Banderas ha admitido que no fue fácil estar trabajando en un idioma que no era el suyo, pero que trató de buscarle el lado positivo: “Lo pasé mal, me sentía bobo cuando iba a reunión, una cena…Lo que pasa es que es curioso. Cuando trabajas en tu propio idioma, las palabras para ti tienen un significado muy específico, emocional. Por ejemplo, a mí me costaba mucho menos decir “I love you” que “Te quiero”. Había ciertas ventajas y trate de agarrarme a ellas. Pero, por ejemplo, cuando se estrenó la película en Miami no me enteré de la mitad al estar en inglés”, finaliza entre risas.