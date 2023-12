Leo Harlem desvela quién le motivó a desarrollar su carrera en comedia y recuerda sus inicios en Valladolid

“El detonante fue un amigo, Mariano , que tenía un bar llamado ‘La Salamandra’ y había actuaciones toda la semana. Iban muchos cómicos, como Carbonell, y él me decía: “ tienes que actuar, que yo me rio mucho contigo ”. Yo pensé que me lo decía de broma y digo: “pues haz un cartel”, explica Harlem.

Pero lo que comenzó como una broma acabó siendo el inicio de una gran carrera como cómico en España: “Y un día lo había puesto (en un cartel): “Leo Harlem, comedia”. Y ya no me podía echar atrás, y me puso la fecha y ahí fue como hice mi primera actuación. Si no hubiera sacado el cartel lo mismo hoy no estaba aquí”.