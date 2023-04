Secun de la Rosa desata la risa en el plató de ’25 palabras’: “Desde que he entrado tengo la sensación de no enterarme de nada”

Secun de la Rosa se estrenaba en ’25 palabras’ junto a sus compañeros Fran Perea, Letizia Dolera y Celia Freijeiro . Precisamente, con esta última formaba el equipo de Pili. Un grupo que, pese a no conseguir muchos puntos, hizo las delicias del público con su gracia y desparpajo.

Celia tenía que intentar describir las palabras Ostra, surf, film, Satanás y Baloo con 18 pistas. Fue entonces cuando Secun de la Rosa sacó a relucir su ingenio… aunque con muy poco éxito ya que no consiguieron los puntos para su equipo.

Aunque no fue la única prueba en la que Secun tiró de desparpajo desatando las bromas del presentador y de sus compañeros. “Desde que he entrado tengo la sensación de no enterarme de nada”, decía el actor entre risas en la ‘Pirámide de pistas’.